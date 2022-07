Reinier de Ridder is snel klaar met Vitaly Bigdash en blijft wereldkampioen MMA

De eerste minuut van het gevecht was er iets te zien dat nog niet vaak is voorgekomen: De Ridder werd in een nekklem gezet door zijn Russische tegenstander. Toch hield hij het hoofd koel, waarna hij al snel was verlost van Bigdash.

Daarna had De Ridder volledige controle. De Bredanaar stond continue boven de Rus, die tegen de kooi op de grond lag. Precies wat De Ridder wil. Toch wist Bigdash los te komen, maar dat bleek het begin van het eind. Met een mooie move kreeg De Ridder Bigdash op de grond, waarna hij zijn been om de nek van de Rus gewikkeld kreeg. Na een seconde of tien en weinig reactie van Bigdash, maakte de scheidsrechter een einde aan het gevecht.

,,Ik had van tevoren gedacht hem na twee rondes te verslaan, zo snel had ik niet verwacht", was De Ridders eerste reactie na afloop van het gevecht.

Na zestien MMA-partijen, waarvan acht bij ONE, is ‘The Dutch Knight’ nog altijd ongeslagen. De Ridder hoopt in oktober van dit jaar nog een keer te vechten. Hij schuift niet onder stoelen of banken dat hij het graag op een nog hogere gewichtsklasse wil proberen. Meerdere malen vertelde De Ridder al over zijn doel om ook in het zwaargewicht de wereldtitel te veroveren. Het is nu aan ONE om daarover te beslissen.