Rentreewedstrijd UFC-ster Conor McGregor in recordtempo uitverkocht

Superclash aanstaande: Fury en Joshua stappen in 2021 in de ring

21 december Tyson Fury en Anthony Joshua zijn mondeling overeengekomen in het voorjaar van 2021 in de ring te stappen. Het tweetal wordt gezien als de bekendste boksers van dit moment. Volgens Eddie Hearn, manager en bokspromotor, zijn er nog een paar ‘kleine obstakels’ maar staat niets een superclash nog in de weg.