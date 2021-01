Rico Verhoeven hoeft geen eeuwig kickboksleven: ‘Ik heb ook andere ambities’

Door Tim Reedijk



Negen keer verdedigde Rico Verhoeven (31) zijn Glory-wereldtitel in het zwaargewicht, die hij al sinds 2014 in bezit heeft. Het was zijn intentie om dat vanavond voor de tiende keer te doen, totdat Jamal Ben Saddik zich vorige week plotseling afmeldde met een rugblessure. Halsoverkop stelde promotor Glory een viermanstoernooi zonder wereldtitelinleg samen. Dus ja, The King of Kickboxing wordt morgen nog altijd wakker als wereldkampioen. Maar mocht hij het toernooi niet winnen, ziet hij dat als flinke reputatieschade.



Je staat al sinds 2013 aan de top bij Glory. Wat is voor jou de stip aan de horizon?

,,Ik zou het heel vet vinden om tien jaar de allerbeste te zijn. Ik zit er nog steeds lekker in, ben nog steeds gemotiveerd en gedreven.’’