Rico Verhoeven treft gemotiveerde Hesdy Gerges: ‘Als ik win, is er niks hogers meer te halen’

Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van Hit It, in zijn woorden bij de look and feel van het evenement. Met Hit It hoopt Verhoeven iets unieks neer te zetten. ,,In Amerika zijn er in de NBA en met de Superbowl serieuze wedstrijden, maar wordt de spanning er even afgehaald met optredens van artiesten en dansers. Dat hoop ik nu ook te creëren.”