Roy Meyer en Jelle Snippe direct onderuit op WK judo, ook vroege exit Marit Kamps en Karen Stevenson

Judoka’s Roy Meyer en Jelle Snippe zijn op de WK judo in Qatar al na hun eerste wedstrijd in de klasse boven 100 kilogram uitgeschakeld. Meyer moest op waza-ari zijn meerdere erkennen in de Rus Inal Tasoev, Snippe verloor op ippon van de Sloveen Enej Marinic.

Snippe moest in Doha meteen in de eerste ronde in actie komen. Meyer had in de openingsronde een bye.

De 24-jarige Snippe had vorige maand nog opzien gebaard door de Grand Slam van Antalya op zijn naam te schrijven. Hij versloeg in Turkije Meyer in de finale. Snippe is opgeklommen naar plek 19 op de wereldranglijst, Meyer is de mondiale nummer 7.



De 31-jarige Meyer wist zowel op de WK van 2019 als de WK van 2021 brons te winnen bij de zwaargewichten.

Vrouwen

Marit Kamps en Karen Stevenson werden in de klasse boven 78 kilogram, de hoogste categorie bij de vrouwen, eveneens vroegtijdig uitgeschakeld. Kamps verloor in de derde ronde van de Française Julia Tolofua (ippon), terwijl Stevenson in dezelfde ronde op ippon werd uitgeschakeld door de Koreaanse Hayun Kim, die derde staat op de wereldranglijst. Kamps en Stevenson zijn respectievelijk de nummers 15 en 27 van de wereld.



Nederland heeft op de WK in Doha twee medailles veroverd op de individuele onderdelen. ,,Tijdens deze WK is drie medailles en zes top 8 plekken het doel. Dat is best een uitdaging”, had topsportdirecteur Gijs Ronnes voor het toernooi laten optekenen. ,,Ik denk dat er wel het nodige van ons verwacht mag worden. We hebben met onder anderen Michael Korrel en Noël van ‘t End dit jaar al behoorlijk wat medailles gewonnen op de Grand Slams.”



De WK judo duren tot en met zondag. Op de slotdag is de teamwedstrijd.