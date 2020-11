Serie | De mooiste foto's van het gevecht tussen Tyson en Jones

Rentree van bokslegen­de Mike Tyson (54) eindigt onbeslist

7:20 De veelbesproken comeback van Mike Tyson (54) is geëindigd in een gelijkspel. De Amerikaanse bokslegende stond voor het eerst sinds vijftien jaar weer in de ring, tegenover de 51-jarige Roy Jones junior. De rentree van Mike Tyson (54) was live, exclusief en gratis te zien op deze site. Evenals de samenvatting en hoogtepunten.