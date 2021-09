Trainingspartner van Overeem na K1 en UFC naar Glory: ‘Daarin ben ik uniek’

Volgens zwaargewicht McSweeney was de kans om terug te keren naar zijn roots in het kickboksen een droom die uitkwam, maar hij moest ook zijn toekomst in het MMA heroverwegen nadat hij de deal met Glory had getekend. De Brit die in Texas woont, trainde de afgelopen weken met Alistair Overeem die Glory-kampioen Rico Verhoeven uitdaagt volgende maand in Arnhem.

Het is inmiddels al twintig maanden geleden dat McSweeney voor het laatst vocht en zelfs langer sinds hij deelnam aan MMA, grotendeels als gevolg van de coronapandemie. Tijdens de gedwongen uitvaltijd kon McSweeney zich concentreren op gezond worden en zijn lichaam voor het eerst in vele jaren laten rusten. In de tussentijd liet hij wel zijn eigen sportschool in Texas flink groeien.

,,Ik denk dat ik de enige persoon ter wereld ben die meerdere keren in het Lumpinee Stadium in Thailand heeft gevochten, daarna in de K1 in Japan, daarna in de UFC en nu ook nog gaat vechten voor Glory", zegt McSweeney. ,,Dus ik heb gevochten in organisaties op het hoogste niveau in meerdere sporten over de hele wereld.”

Verwacht wordt dat de wedstrijd tussen McSweeney en Plazibat flink wat spektakel op zal leveren. Beide atleten staan bekend als vechters die altijd voor de knock-out gaan.