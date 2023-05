Tyson Fury daagt Anthony Joshua uit voor ‘Battle of Britain’: ‘Dit gevecht wil iedereen zien, ook ik’

Badr Hari lijkt twijfels over kickboks­pen­si­oen de baas: ‘Ik verwacht en hoop dat hij doorgaat’

Zowel Badr Hari (38) als Glory-matchmaker Robbie Timmers hintten gisteren op een terugkeer van de Marokkaanse Nederlander in het kickboksen. Hari overwoog te stoppen na zijn nederlaag in oktober tegen Alistair Overeem. Overigens bestaat de kans dat die verliespartij tegen Overeem teruggedraaid wordt en in ‘no contest’ wordt omgezet, omdat Overeem een positieve plas inleverde en nog altijd wacht op de uitslag van zijn B-staal.