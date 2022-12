Tyson Fury mogelijk onder het mes vanwege elleboog: ‘Daarna sla ik de volgende knock-out’

,,Ik wat wat problemen aan mijn hand en misschien moet ik mij daarvoor aan mijn elleboog laten opereren. Ik heb mijn hand bezeerd op het hoofd van Derek, dat is zo hard als steen. Maar als dat is gebeurd, zal ik klaar zijn voor iedereen”, zei Fury bij ESPN na zijn titelgevecht met Chisora, dat hij won op technische knock-out.

De scheidsrechter greep in de tiende ronde in, nadat de Brit zijn tegenstander een aantal raken klappen op het hoofd had gegeven. Het is niet de eerste keer dat The Gypsy King onder het mes gaat. Na zijn gevecht met Deontay Wilder moest de Brit worden geopereerd aan zijn linkerelleboog. Toen lag hij er zes tot acht weken uit.

Mogelijk komt er een gevecht met Oleksandr Oesyk, die zaterdagavond ook in het publiek zat in het Tottenham Hotspur Stadium en de ring in kwam voor een face-off. De Oekraïner is de wereldkampioen bij de WBA, IBF, WBO en IBO. Fury vernederde hem in het bijzijn van de 60.000 fans.

Bekijk hier exclusief de samenvatting van het titelgevecht tussen Tyson Fury en Derek Chisora.

De promotors van Fury, Bob Arum en Frank Warren, plannen mogelijk een kraker in voor eind februari, begin maart. ,,Ik denk dat ik iedereen kan verslaan. Niemand die mij kan stoppen. Ik ben in vorm. Ik zorg dat ik wedstrijdfit ben als het volgende gevecht staat gepland. Kan niet wachten. De volgende die de ring in komt, sla ik knock-out.” Eerder dit jaar kondigde Fury zijn bokspensioen aan na zijn zege op Dillian Whyte. Nu is hij er dus op gebrand om nog meer gevechten te winnen.