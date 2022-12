Tyson Fury verslaat Derek Chisora op technical knock-out en blijft wereldkampioen zwaargewicht

Tyson Fury (34) blijft de beste bokser ter wereld in het zwaargewicht bij de WBC. Hij versloeg Derek Chisora (38) in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen. De ongeslagen reeks van The Gypsy King breidt zich daarmee uit tot 34 gevechten.

Fury’s cijfers blijven na zijn derde zege op Chisora, na 2011 en 2014, uiterst indrukwekkend. Van de 34 partijen sloot hij er 33 winnend af en bleef er één onbeslist. The Gypsy King was voornemens om ongeslagen met pensioen te gaan, na zijn sensationele zege op Dillian Whyte van eerder dit jaar. Hij zwoor dat zijn imposante carrière daarmee voorbij zou zijn, maar kwam van die beslissing terug en won met overmacht van Chisora.

Hij ging in de derde ronde tegen de vlakte, maar weer opkrabbelde. Fury bleef rake klappen uitdelen en in de tiende ronde greep de scheidsrechter in. Fury won op technical knock-out. ,,Ik voelde mij goed, had wat tijd nodig om erin te komen", analyseerde de wereldkampioen. ,,Maar wat een strijder is Derek, een echte strijder. We hebben drie fantastische gevechten gehad.” Het respect voor elkaar was groot. Chisora kon de beslissing van de scheidsrechter waarderen.

Volledig scherm Het respect tussen Tyson Fury en Derek Chisora was groot. © Action Images via Reuters

Mogelijk gevecht met Oleksandr Oesyk

Eén ding is zeker, Fury wil nog veel meer partijen gaan vechten. Een logische naam die nu genoemd zal worden is die van Oleksandr Oesyk (35), die meerdere titels in zijn bezit heeft bij de andere boksbonden (WBO, IBF en WBA) en verloor net als Fury nog nooit, in zijn geval twintig partijen. Chisora noemde Oesyk als tegenstander voor Fury.

De Oekraïner zat in het publiek zaterdagavond. ,,Waar is dat konijn?", schreeuwde Fury richting zijn mogelijke opponent, die vervolgens in de ring instapte. Er volgde een face-off en de Brit bleef Oesyk maar vernederen voor de zestigduizend uitzinnige fans. ,,Jij bent de volgende. Ik maak je kapot, mietje. Nu lach je nog maar ik zal je afmaken.” Of er daadwerkelijk gevecht komt tussen de twee kemphanen is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Tyson Fury en Oleksandr Oesyk staan tegenover elkaar in de ring, nadat Fury zijn wereldtitel heeft verdedigd. © Action Images via Reuters

Ook wordt er nog altijd gespeculeerd over een Britse clash met Anthony Joshua, die zijn laatste twee gevechten verloor van Oesyk. Fury zelf wil volgend jaar gevechten over de hele wereld inplannen, liet hij zich onlangs in Britse media ontvallen. Maar eerst zal hij genieten van de wereldtitel die hij met succes heeft verdedigd in een uitzinnig Tottenham Hotspur Stadium.