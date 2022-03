Van Badr Hari tot ‘knock-outer’ Ozcaglayan: dit zijn de gevechten bij Glory 80

Headliner, zwaargewicht: Jamal Ben Saddik (36-9-0 (29 KO)) vs. Levi Rigters (13-1-0 (6 KO))

In zijn geboorteland gaat de 31-jarige Jamal Ben Saddik proberen zich nadrukkelijker in de top van de zwaargewichtdivisie van Glory te nestelen, nadat hij in zijn vorige gevecht – een slijtageslag – maar nipt verloor van wereldkampioen Rico Verhoeven.

Ben Saddik, die onder Marokkaanse vlag vecht, neemt het op tegen de 26-jarige Nederlander Levi Rigters, ook wel ‘The Prince of Kickboxing’ genoemd. Rigters verloor in 2021 voor het eerst een professionele partij in zijn carrière van Tarik Khbabez en herstelde zich daar een paar maanden later van tegen Tomas Mozny. Met een zege op Ben Saddik zou hij zich nadrukkelijk tussen de grote namen vestigen. Dat moet ook wel, wil hij zijn droom waarmaken: wereldkampioen zijn op zijn 28ste.

Co-headliner, zwaargewicht: Badr Hari (106-16-0 (92 KO)) vs. Arek Wrzosek (13-5-0 (9 KO))

De grootste naam is, uiteraard, Badr Hari (37). De Nederlandse Marokkaan bereidt zich in alle stilte voor op zijn rematch tegen Arkadiusz Wrzosek (29) uit Polen. De twee kwamen elkaar al tegen in 2021 in Ahoy Rotterdam. Dat leek toch vooral een opstap voor de veel ervarener Hari om zich weer omhoog te werken binnen de zwaargewichtdivisie.

Immers leverden zijn eerste vijf gevechten bij Glory geen zege op. Tegen Wrzosek was hij veel beter, maar na een totaal onverwachtse hoge trap van de Pool ging Hari knock-out naar het canvas. Komend weekeinde krijgt Hari een herkansing. Met een meerjarige contractverlenging zal Hari's carrière hoe dan ook niet ten einde komen, maar hij kan het zich reputatietechnisch toch niet meer veroorloven om niet te winnen van Wrzosek.

Wereldtitelgevecht superbantamgewicht: Tiffany van Soest (22-6-2 (8 KO)) vs. Manazo Kobayashi (16-3-4 (3 KO))

De Amerikaanse Tiffany van Soest (32), wier wortels in Den Haag liggen, wil zich maar wat graag laten zien. Ze was niet blij dat ze op de onlangs door Glory georganiseerde persconferentie naar haar mening te weinig in het middelpunt van de belangstelling stond. Dus mengde ze zich maar tussen het journaille en stelde ze vragen aan Ben Saddik en Rigters.

Volledig scherm Tiffany van Soest © Glory

Alles om meer aandacht te genereren voor het vrouwenkickboksen. In elk geval vecht de Glory-wereldkampioen een bijzondere partij komende zaterdag. Het wordt het eerste gevecht in het kader van Glory Rivals, een initiatief waarbij Glory-vechters uit kunnen komen tegen atleten uit andere bonden. Haar tegenstander is Manazo Kobayashi, de 26-jarige kampioene bij het Japanse Rise.

Middengewicht: Ertugrul Bayrak (17-8-0 (5 KO)) vs. Serkan Ozcaglayan (42-6-0 (34 KO))

,,Twee Nederlandse Turken die tegenover elkaar staan. Het is óf snel klaar óf het wordt een mooi, hard, technisch gevecht. Ze hebben allebei een goede techniek én een goede knock-out. Ze vertelden me dat ze het in Turkije niet zo leuk vinden dat twee Turken tegenover elkaar staan, dat zien ze daar niet zo graag. Maar het wordt wel een mooi gevecht”, schreef Remy Bonjasky onlangs in zijn tweewekelijkse column op deze website.

In het middengewicht is Donovan Wisse houder van de kampioensriem. De 29-jarige Bayrak zit hem op de huid. Hij vocht in 2019 voor het laatst bij Glory, toen hij van Alex Pereira (nu UFC) verloor. Ozcaglayan maakte grote indruk door bij zijn eerste gevecht bij Glory, eind 2021, Matt Baker binnen een minuut knock-out te slaan. Bonjasky tipt hem als de one to watch. ,,Hij is heel erg afgevallen en heeft een enorm ‘KO-ratio’. Van hem verwacht ik veel.”

Lichtgewicht: Guerric Billet (33-5-1 (14 KO)) vs. Nordin Ben Moh (88-8-0 (45 KO))

Bij het eerste gevecht van de main card zien we een nieuwe, oude naam: Nordin Ben Moh. De 32-jarige Ben Moh was één van de prominentere namen bij een andere Nederlandse kickboksorganisatie, Enfusion, en hij tekende bij Glory voor negen gevechten. In 2012 vocht (en verloor) hij ook al een keer onder de vlag van Glory. Hij is Marokkaans-Belgisch en treft Guerric Billet uit Frankrijk. De 25-jarige Billet staat als zesde genoteerd op de lichtgewichtranglijst.

Prelims weltergewicht: Jos van Belzen (8-1-0 (3 KO)) vs. Jay Overmeer (25-4-0 (12 KO))