‘Vloek van Drake’ voltrekt zich opnieuw bij Tommy Fury vs. Jake Paul: ‘400.000 dollar is niks voor hem’

Tommy Fury won zondagavond het prestigegevecht tegen Jake Paul. De Amerikaanse bokser was echter niet de enige verliezer van de avond, want na afloop van de partij was rapper Drake 400.000 dollar lichter na een verloren weddenschap. Daarmee voltrekt ‘de vloek van Drake’ zich opnieuw.

Jake Paul is het nieuwste slachtoffer van de beruchte ‘Drake curse’. Er lijkt immers een vloek te rusten op de rapper, die sporters in het verleden al heel vaak ongeluk bracht door op hen in te zetten of met hen op de foto te gaan. Voorbeelden zijn er intussen genoeg.

In 2019 ging Drake bijvoorbeeld op de foto met Sergio Agüero, waarna de Argentijn een cruciale penalty miste in de Champions League en Charles Leclerc viel vorig jaar uit met motorproblemen in de Grand Prix van Spanje nadat Drake honderdduizenden dollars had ingezet op winst van de Ferrari-coureur. Wel moet gezegd worden dat Lionel Messi er december vorig jaar in slaagde de beruchte vloek te doorbreken met de winst op Frankrijk in de finale van het WK voetbal.

Tyson Fury en Drake verliezen allebei geld

Maar nu is er dus Jake Paul. Drake verwachtte dat Paul zou winnen op knock-out en zette daar 400.000 dollar op in. Hij kon er 1.440.000 dollar aan overhouden, maar dat gebeurde dus niet. Fury werd door de jury uitgeroepen tot winnaar en Drake verloor zijn geld, tot vermaak van Tyson Fury. De halfbroer van Tommy, en wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten, kon het na afloop niet laten om Drake daar nog even aan te herinneren.

,,Het lijkt erop dat Drake zijn geld is kwijtgeraakt. 400.000 dollar door het toilet gespoeld, zegt Tyson Fury lachend. ,,Maar ik zal jullie een geheim vertellen: ik ben mijn geld ook kwijt. Ik had op een knock-out (van Tommy, red.) ingezet, dus we zijn allebei verliezers.’’

Jake Paul kreeg op zijn persconferentie na zijn verloren duel ook een vraag over de verloren weddenschap van Drake. ,,F*ck, dit is de fout van Drake. Bro, waarom heb je me dit aangedaan?’’, grapte hij. ,,Nee, dit was gewoon mijn eigen fout. En 400.000 dollar is niks voor hem.’’ Het vermogen van de Canadees wordt op zo’n 190 miljoen euro geschat.

