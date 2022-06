Wereldkampioen Gegard Mousasi hoopt divisie met nieuwe overwinning uit te spelen

Een jaar na zijn debuut bij Bellator mocht Mousasi voor de titel vechten in het middengewicht en won hij deze overtuigend in de eerste ronde met een technische knock-out tegen Rafael Carvalho. Twee jaar later moest Mousasi (49-7-2) zijn titel weer inleveren nadat Rafael Lovato Jr. de winst pakte op punten. Hij vocht zichzelf terug en mocht na een overwinning op Lyoto Machida weer van de kampioensgordel dromen. Mousasi won het titelgevecht tegen Douglas Lima en mocht de gordel weer mee naar Nederland nemen.



Na deze nieuwe titel succesvol verdedigd te hebben tegen John Salter en Austin Vanderford, staat ‘The Dreamcatcher’ vannacht tegenover de ongeslagen Johnny Eblen. De Amerikaanse uitdager heeft elf winstpartijen achter zijn naam staan, waarvan vijf gewonnen op knock-out, één via een verwurging en vijf via jurybesluit. Elben heeft een goede basis in het worstelen. Iets waar hij het Mousasi moeilijk mee kan maken, maar volgens velen ook de enige manier waarop hij zou kunnen winnen.