Wereldtitel ver weg voor Badr Hari: ‘Nu verdient Adegbuyi een kans tegen Verhoeven’

Glory 76 Pijnlijke aftocht bij rentree: Badr Hari knock-out in derde ronde

11:43 Badr Hari (36) heeft zijn belofte in de voorgalm, een knock-out van de Roemeen Benjamin Adegbuyi, niet kunnen waarmaken. Hij verloor vanavond in Ahoy in Rotterdam van de Roemeen toen hij in de derde ronde zelf knock-out ging.