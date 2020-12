YouTube-ster biedt MMA-legende Conor McGregor miljoenenbedrag voor bokswedstrijd

In zijn wedstrijd op het Mike Tyson vs Roy Jones Jr-evenement vorige maand sloeg Jake Paul zijn tegenstander de voormalige Amerikaanse profbasketballer Nate Robinson genadeloos knock-out. Direct na zijn overwinning daagde Paul een aantal bekende vechters uit, waaronder UFC-ster Conor McGregor.

Angsthaas

Om zijn uitdaging kracht bij te zetten, postte Paul gisteren een bericht op social media waarin hij de Iers nogmaals een vechtaanzoek doet. In niet mis te verstane woorden beticht de Amerikaan McGregor ervan een angsthaas te zijn en weg te lopen van een confrontatie in de boksring.

Paul doet er alles aan om McGregor toch zover te krijgen met hem het gevecht aan te gaan. In zijn post zegt Paul dat hij er 50 miljoen dollar voor over heeft. Of McGregor op het aanbod ingaat, valt te bezien. De Ier maakt op 23 januari zijn rentree tegen Dustin Poirier in een herkansing van hun eerdere gevecht in 2014.