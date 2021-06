YouTube-ster Paul overleeft clash met bokslegende Mayweather: ‘Hij is beter dan ik dacht’

Mayweather kwam speciaal voor de exhibitiewedstrijd, die een slordige 80 miljoen dollar aan inkomsten moest genereren, weer terug van pensioen. De 44-jarige bokser, wereldkampioen in vijf verschillende categorieën, vocht sinds oudjaarsavond 2018 geen wedstrijd meer. Die avond versloeg hij met gemak de kickbokser Tenshin Nasukawa. Ook Connor McGregor moest eraan geloven, in 2017 in Las Vegas. De Amerikaan is nog altijd ongeslagen na vijftig wedstrijden.

Dat blijft ook zo na vanavond, al had hij het zwaarder dan verwacht tegen Paul, die in 2019 zijn enige partij verloor van KSI (ook een bekendheid van YouTube). Paul ging als underdog als een raket van start en hield het alle rondes vol tegen Mayweather. Ondanks de op het laatste moment aangepaste regel om met lichtere handschoenen te gaan spelen (en zo de kans op een knock-out te vergroten) leverde het duel geen winnaar op.

Mayweather was na afloop vol lof over zijn onervaren, maar wel twintig kilo zwaardere tegenstander. ,,Hij was beter dan ik dacht en weet hoe hij zijn gewicht in zijn voordeel moet gebruiken. Hij is een hele taaie concurrent. Hij heeft me echt verrast vanavond.”