YouTuber Paul krijgt zijn zin en gaat tegen ongeslagen Mayweather de ring in

MMA-legende Eddie Alvarez in tranen na diskwalifi­ca­tie bij rentree

8 april Eddie Alvarez werd gisteravond gediskwalificeerd vanwege het uitdelen van illegale stoten aan zijn tegenstander Iuri Lapicus in Singapore. De voormalige UFC-kampioen, die ruim 20 maanden niet meer in actie kwam in het ONE Championship, barstte na afloop van de wedstrijd uit in tranen.