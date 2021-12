13-jarige slaat in Veluwse woning de boel kort en klein en bekogelt agenten met bakstenen

Natuurjun­kie Geurt deelt Veluwe-verslaving in 400 foto’s: ‘Als ik dit niet meer kan, is het leven duister’

Hoe vasthoudend is de eenzame fotograaf die kromgebogen over zijn toestel, tegen de wind, over de Veluwe dwaalt? Nou, behoorlijk, getuige het levenswerk dat Geurt Besselink (54) uit Meerveld onlangs uitbracht. Het fotoboek is de vrucht van bijna veertig jaar passie voor de natuur, gevat in 400 zeer uiteenlopende foto’s.

