25.000 Veluwse huishoudens half uur zonder stroom, in deel van Ermelo duurt het herstel langer

De stroomstoring trof meer dan 5000 klanten. Over de oorzaak van de stroomstoring is volgens een woordvoerder van Liander nog niets bekend: ,,Ruim 25.000 aansluitingen zaten even zonder stroom. Naast Ermelo, Harderwijk, Putten, Elspeet en Uddel zat ook een deel van Kootwijkerbroek en Elspeet zonder stroom. De monteurs wisten de storing snel op te lossen.”

Fred Deen van de Expert in Ermelo was niet blij met de stroomstoring.

In Ermelo heeft een aantal bewoners van postcodegebied 3851 om 20.30 uur nog steeds geen elektriciteit. Van de 485 huishoudens hadden er op dat moment 294 weer stroom.

Best vervelend

Fred Deen van de Expert aan de Stationsstraat in Ermelo had in de middag last van de stroomstoring: ,,Sinds half vier zat hij er weer op, maar toen de storing kwam, stonden er net vier klanten in de winkel naar een scherm te kijken van een televisie die ze misschien wilden kopen. Dat was best vervelend. Niks deed het. Vorige week hadden we een internetstoring die heel lang aanhield, waardoor we geen telefoon en internet hadden. Dat was ook erg vervelend.”

Barbershop Ionut is nu weer volop draaiende, maar tijdens de stroomstoring moest één klant afgezegd worden omdat het pikkedonker was.

Rick Bosch van Ionut Barbershop heeft één klant af moeten zeggen, die kwam precies toen de stroomstoring begon. ,,Niet omdat de föhns en scheerapparaten het niet deden, maar vooral omdat de verlichting was uitgevallen. Het is een donker ingerichte barbershop en dan zie je gewoon niks.”

Noodaggregaat

De brandweer in Ermelo had uit voorzorg de deuren van de kazerne opengedaan, voor het geval er ergens brand uit zou breken en ze direct weg moesten. Postcommandant Bart van Veldhuisen: ,,Alles gaat hier elektrisch, dus ook de deuren. Toen de stroomstoring kwam, hebben we gelijk contact gezocht met de meldkamer. We hebben een aggregaat en gingen direct over op noodstroom, maar het is altijd goed om even de verbinding met de meldkamer te checken, om zo ook te controleren of alle meldingen binnenkwamen. Je moet als brandweerpost altijd voorbereid zijn op een stroomstoring. De noodstroomvoorziening werkte, dus we konden ervan uitgaan dat we er konden zijn voor de burger.”