De tiener kreeg in een bewogen nacht van eerste op tweede Paasdag een hartstilstand toen hij in een olijke bui met vrienden na de nodige drank overging tot het gebruik van designerdrug 3-MMC.

Luister | Gerko (18) uit Elburg wil verbod op designerdrugs en financiële barricades voor boeren die over willen op bio

Na adequaat handelen van ‘nuchtere’ vrienden en de hulpdiensten, belandde Gerko snel in het ziekenhuis. Daar ontwaakte hij na drie dagen kunstmatige coma met een S-ICD kastje - dat hem een schok geeft zodra zijn hartslag boven de 250 slagen per minuut komt - en een levensles rijker. ,,Dat je echt niet aan drugs moet beginnen, het is rotzooi. Ik wist niet dat dit kon gebeuren, mijn vrienden ook niet.’’