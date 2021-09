3-MMC-slachtoffer Gerko (18) uit Elburg bedolven onder reacties: ‘Wil ervaring met jongeren blijven delen’

VIDEO Piramide­kunst­werk vernield in wandelge­bied bij Elspeet: ‘Je weet nooit wat voor volk er 's avonds rondhangt’

10 september De piramide lijkt haast om hulp te roepen langs het wandelpad op de Noorderheide, bij Vierhouten. Vandalen hebben het kenmerkende hoefijzer van de ‘Miesje'-piramide gesloopt, waardoor er een gat in het kunstwerk zit. Daarom is de top nu ingepakt in zwart zeil en wacht het kunstwerk op reparatie.