37 bijzondere graven in Zeewolde blijven hoe dan ook behouden: ‘Zeggen iets over onze identiteit’

Epe schond regel bij omstreden sloop van kiosk van John: ‘Dit verwacht je toch niet in een land als Nederland?’

Kon het door de beugel dat de gemeente Epe slopers op pad stuurde om zijn kiosk op het hertenkamp tegen de grond te werken? Op minimaal één punt was de gemeente in overtreding, heeft John van Barneveld nu ‘zwart op wit’: Epe moest rekening houden met beschermde vleermuizen maar lapte die regels aan de laars. Maar of de boze ijsverkoper daar wat aan heeft?

18 januari