400 jaar oude waag te zien tijdens Open Monumentendag Hattem

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nunspeet enige rode stip in Nederland, vier gemeenten zonder positieve tests

7 september Nunspeet is de enige gemeente in Nederland die rood kleurt op de coronakaart. Dat gebeurt wanneer er meer dan 55 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd in het afgelopen etmaal. Het is al de achtste dag op rij dat Nunspeet rood is.