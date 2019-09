500 regenponcho's voor deelnemers Stille Tocht razziaroute in Putten

Hoeveel mensen ze verwachten, durft Michel Kooij van Stichting Samen Verder Putten niet in te schatten. ,,We hopen en verwachten heel veel. We hebben in ieder geval 500 regenponcho's ingeslagen, zodat deelnemers aan de Stille Tocht droog blijven, mocht het gaan regen.”

Of die 500 dan toch de stilgehouden gedachte over het deelnemersaantal is? ,,Nou ja, die dingen kosten een dubbeltje per stuk, dus kun je er beter wat te veel hebben.” Over het scenario dat het er misschien te weinig zijn, heeft hij eigenlijk nog niet nagedacht.

Route van de slachtoffers

De Oude Kerk in het centrum is dinsdagavond vanaf 17.30 uur de verzamelplaats voor mensen die willen meelopen. De tocht start een half uur later en volgt de route die de 659 opgepakte Puttenaren 75 jaar geleden aflegden voor hun deportatie met de trein. Bij het station worden vier toespraken gehouden en er wordt een gedicht van Henk Vaessen voorgelezen door een 11-jarig meisje.

Vlaggen gaan halfstok

Het is voor het eerst dat de Stille Tocht wordt gehouden. De stichting wil meerdere generaties bij deze herdenkingsvorm betrekken. ,,Er is al veel belangstelling getoond. Uit het hele land willen mensen komen, maar ook uit Engeland, België en Duitsland. We krijgen veel positieve reacties. Zo hebben bewoners van de Stationsstraat aangegeven vlaggen halfstok te hangen als we langskomen.”

Treinen rijden door