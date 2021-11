80 deelnemers in Elburg bij vreedzame wandeling tegen coronabeleid

En alweer neemt deze Veluwse wijkagent een mes in beslag bij een jongere: ‘Soms uit de keukenla’

Soms zijn ze zelfgemaakt, dan weer gekocht in de winkel of uit een keukenlade gepakt: een wapen bij jongeren komt steeds vaker voor. Niet alleen in grote steden, maar ook op de Veluwe. Dat merkt ook wijkagent Jurion Veenstra, actief in Ermelo en Harderwijk. Hij heeft vandaag weer een mes kunnen vernietigen na een vondst bij een woongroep in Ermelo. En dat is niet voor het eerst.

