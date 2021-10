92-jarige Heerdenaar wordt onwel en overlijdt na botsing tegen boom

Weg naar Putten vanaf A28 alsnog maanden dicht; rechter ziet ook geen alterna­tief

26 oktober De Hoornsdam in Putten kan toch per direct worden afgesloten voor autoverkeer. De verbinding tussen het dorp en de snelweg A28 is dan maandenlang doorgesneden. Dat is nodig in verband met de herinrichting van wegen in het buitengebied. Het werk start voor het eind van de week.