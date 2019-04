A28 bij Harderwijk stiller? De cijfers zeggen ‘ja’, de buurt twijfelt

Video & Poll Een McDonald’s bij Nunspeet! Check de tv-spot... Misleiding? ‘Ach, dit hoort een beetje bij reclame’

11 april Is het creatieve vrijheid of een broodje aap? Fastfoodketen McDonald’s tovert in een tv-reclame een enorme, grote gele ‘M’ boven de bossen bij Nunspeet. Een familie rijdt over de A28 en ziet dat kenmerkende uithangbord van het bedrijf.