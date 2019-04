A28 richting zuiden ook dit weekend afgesloten bij Harderwijk, extra verkeersregelaars ingezet

De A28 bij Harderwijk is opnieuw een weekend afgesloten. Om de afsluiting nog iets soepeler te laten verlopen dan vorig weekend, worden extra verkeersregelaars ingezet op de kruising van de Ceintuurbaan met de Leuvenumseweg/Deventerweg in Harderwijk.

Snelweg A28 is sinds vrijdagavond 21.00 uur afgesloten in de richting Amersfoort tussen de op- en afritten 13 (Lelystad/Harderwijk) en 11 (Strand Horst). Dat is nodig om het wegdek van nieuw geluidswerend asfalt te voorzien. Vorige week is op dezelfde rijbaan al het eerste deel gedaan, dit weekend volgt de rest. De afsluiting duurt tot maandagochtend 6.00 uur.

Goed te doen

Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk zijn best tevreden hoe het eerste ‘afsluitingsweekend’ is verlopen. Afgezien van een ongeval zondagmiddag, leidde de aanpak van de snelweg vorige week nergens tot een verkeersinfarct. Doorgaand verkeer heeft over het algemeen keurig de aangegeven omleidingen gevolgd. Op het regionale wegennetwerk was het wel druk, maar nog te doen.

Verkeersregelaars