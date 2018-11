A28 weer open na vrachtwagenbrand

Video Puttense Pietjes leren het vak in de gymzaal

19:25 Dat het leven van een Zwarte Piet niet altijd even makkelijk is, weten 350 Puttense kinderen uit de nu ook. Zij oefenden gisteren in de sporthal van korfbalclub De Meeuwen alle facetten van het ‘vak’ van piet: klimmen, klauteren, springen en natuurlijk pakjes door de schoorsteen gooien. Het is inmiddels de zevende keer dat er in Putten pietengym op touw wordt gezet voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisscholen.