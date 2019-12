A28 weer vrij na kettingbotsing met vier auto's bij Putten

Opnieuw celstraf­fen geëist voor ontvoering op klaarlich­te dag van zakenman uit Doornspijk

13:43 In hoger beroep zijn opnieuw celstraffen geëist tegen vier verdachten van de ontvoering en afpersing van een zakenman uit Doornspijk. ,,Het was een schok te zien dat het in Nederland mogelijk is op klaarlichte dag iemand bruut en grof van zijn vrijheid te beroven’', zei de advocaat-generaal over het filmpje van de ontvoering in Nunspeet.