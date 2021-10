Aan welke Marijke dankt dit Ermelose bosje zijn naam?

Michelle loopt dagelijks een rondje met haar hondje. ,,Ja, van de ene op de andere dag stond het er. Wel een heel mooi bord, misstaat zeker niet’’ vindt zij. Maar hoe of wat, dat weet ze ook niet. Wat speurwerk in de buurt levert ook niets op. ,,Het is toch niet als een paddenstoel uit de grond geschoten’’, grapt een andere voorbijganger. Bewoners van de nabij liggende Marijkelaan zijn er wel mee in hun nopjes; ,,We kunnen nu wandelen in het Marijkebos.’’ En ze vinden het een handig initiatief. ,,Als het alom bekendheid krijgt, geeft dat een duidelijk punt aan’’, vindt iemand.