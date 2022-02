Aanhanger eindigt op motorkap auto bij aanrijding Wezep: ‘Gelukkig goed afgelopen’

St Jansdal Harderwijk stuurt deel oogpatiën­ten naar Lelystad

Een deel van de poliklinisch oogheelkundige behandelingen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wordt de komende tijd uitgevoerd in Lelystad. De verplaatsing heeft te maken met een grote verbouwing in het St Jansdal in Harderwijk.

