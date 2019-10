Aanpak Veluwse vakantieparken gaat cruciale fase in: ‘parkeigenaren moeten keuze maken’

Alleen een dakkapel ontsnapt in Harderwijk aan het stikstof­ver­groot­glas

11:01 Wie een dakkapel of serre wil bouwen kan z'n gang gaan in Harderwijk, maar zodra het gaat om een woning is onderzoek nodig naar het stikstofeffect op de Veluwe. De woningbouw in het Waterfront en Harderweide en nieuwbouw op bedrijventerrein Lorentz moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden.