Aanpassingen voor landgoed Staverden: verbeteren van parkeren en nieuwe beplanting

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder nieuwe coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland, maar landelijk nieuw dagrecord

In de afgelopen 24 uur zijn er minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen dan gisteren. Toch is het verschil klein en liggen de besmettingscijfers nog altijd hoog. Sinds gisteren zijn er in Oost-Nederland 3298 nieuwe besmettingen bijgekomen. In 9 van de 35 gemeentes werden per 100.000 inwoners meer dan 200 positieve tests afgenomen.

17 januari