Aanrijding op Ceintuurbaan in Harderwijk

Epenaar ontkent ontucht met 14-jarig meisje: ‘Alleen geknuffeld, verder niets gedaan’. OM eist 15 maanden

In de twee maanden, juli en augustus 2020, dat ze een relatie hadden is er op seksueel gebied niets gebeurd dat niet zou mogen. Er is alleen een paar keer geknuffeld, in een speeltuin en boven op de kamer van een 14-jarig meisje. Dat hield een 20-jarige Epenaar vandaag de rechtbank diverse keren voor. Het Openbaar Ministerie ziet dat heel anders.

22 februari