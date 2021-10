Aanrijding op N301 bij Nijkerk, fietsster naar het ziekenhuis

Verrassend plan voor 500 woningen op het Wel­koop-ter­rein in Harderwijk

8:00 Op het ‘Welkoop-terrein’ in Harderwijk begint in 2024 de bouw van vijfhonderd woningen. Dat is de bedoeling van grondeigenaar VandenBrink en projectontwikkelaar Van Wijnen. Hoe het er precies uit gaat zien en welk type woningen er komen moet nog wel nader worden besproken met de gemeente. De wethouder kan nog niet reageren. ,,Ik weet van niks.’’