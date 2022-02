Aanval op regenboogvlag door Christelijk Verbond Oldebroek tergt homoseksuele PvdA-politicus

‘Haal je info en prik lokaal’ in Veluvine

GGD Noord- en Oost Gelderland is op 21 tot en met 23 februari en 31 maart tot en met 2 april aanwezig in Veluvine Nunspeet voor iedereen die zich wil laten vaccineren of om vrijblijvend vragen te stellen over het coronavirus en de coronavaccinatie. Mensen kunnen er terecht zonder eerst een afspraak te maken. ‘Haal je informatie en prik lokaal', zo is het motto van de GGD.

10 februari