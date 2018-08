Het college vindt dat nodig om de negatieve beeldvorming in het dorp wat bij te stellen. ,,Het is niet erg dat er discussie is, maar de feiten kloppen niet. Alsof we van het zwemparadijs Eemhof naar een campingbadje gaan", uit wethouder Leo van der Velden (SGP) ietwat gechargeerd zijn frustratie. Hij refereert daarmee aan actiegroep De Vrienden van Calluna (VvC), die op haar nieuwe website meldt 'dat gesloten bad gaat komen waar voor de vrij-zwemmers geen plaats meer is'. ,,Dat is niet juist: voor hen blijft evenveel plaats als nu."