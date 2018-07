'Riskante klus' voor bedrijf dat accu's van fietsfabrikant Stella afvoert na grote brand in Nunspeet

De Inspectie Leefomgeving en Transport, een overheidsinspectiedienst, schaart het opruimen van de Stella Fietsen-loods in Nunspeet onder de transporten met het hoogste risico-niveau. Een zware operatie dus.

Waarom?

Wat is het gevaar als die accu’s vlam vatten bij vervoer?

,,Dan is er een kettingreactie te verwachten. Een beginnend brandje tot een accu in de hens gebeurt in een milliseconde. In de berg batterijen kunnen dus batterijen zitten die na de brand compleet uitgebrand zijn - die zullen gelukkig nooit meer in de brand gaan. Maar er zitten ook batterijen tussen, als je daar niet goed mee omgaat, kan er toch nog een brandje komen. Daarom moet dat transport met zorg gedaan worden.’’

Is de operatie ook voor uw bedrijf bijzonder?

,,Ja. Het is de eerste keer dat er op zo’n grote schaal een brand is met fietsbatterijen. Het bijzondere aan deze operatie is dat we onze auto’s ook uitgerust hebben met een blussysteem. Mocht er tijdens het transport wat gebeuren, moeten we de brand kunnen blussen. De veiligheid is daarmee geborgd.’’