Acht jaar geduld wordt beloond: Lidl nog slechts een hamerslag verwijderd van vestiging in Hattem

Houdt Heerde de hand op de knip, of trekt de gemeente de buidel voor Hof van Cramer en het onderwijs?

Omdat het onzeker is of de beloofde miljoenen van het Rijk daadwerkelijk aan Heerde worden betaald, overweegt de gemeente de hand op de knip te houden. Welke gevolgen heeft dat voor de bouw van Hof van Cramer in Wapenveld? Of voor de huisvesting van scholen? ,,Niet doorgaan leidt tot pijn en teleurstelling in de samenleving.’’

1 november