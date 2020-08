Acht ‘onmisbaren’ schrijven advies aan Rutte en daar werkte Theo (64) uit Harderwijk aan mee voor tv-programma

Geen bronstex­cur­sies op de Veluwe dit jaar door corona, NK Burlen gaat wel door

17:02 De kogel is door de kerk. Het Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft een streep gezet door de bronstexcursies. In de wildobservatiehutten is niet voldoende ruimte voor meerdere mensen tegelijk. Voor de echte liefhebber is er een beetje goed nieuws: het NK Burlen gaat dit jaar op 6 september wel door.