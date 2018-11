Achttien leerkrachten ziek: Nunspeetse basisschool blijft dagje dicht

Vakantie­park De Koerberg in Heerde blij met lagere verhoging toeristen­be­las­ting

9:24 De eigenaar van vakantiepark De Koerberg in Heerde is blij dat de forse verhoging van de toeristenbelasting in Heerde van tafel is. ,,We kunnen nu de koers voor de toekomst van De Koerberg gaan bepalen. En ik zie uit naar het overleg met de gemeenteraad. We zijn elkaar de afgelopen jaren misgelopen”, zegt Ronald Prins woordvoerder van de directie van Molecaten, eigenaar van vakantiepark De Koerberg.