Actiegroepen eist provinciale actie tegen eendenslachter Ermelo om stikstofuitstoot

Milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) en dierenrechtenorganisatie Animal Rights proberen via het stikstofbesluit de Ermelose eendenslachter Tomassen Duck-To bij de strot te grijpen. Ze willen dat de provincie Gelderland het bedrijf dwingt om het aantal te slachten eenden met ruim drie miljoen te verminderen.