Actiegroepen naar protestmars tegen uitbreiding Lelystad Airport

Veessen is weer van de Veessena­ren

8:00 Jarenlang hebben ze gezucht onder de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Het landschap veranderde drastisch, vrachtwagens reden af en aan en boeren moesten het gebied verlaten. Maar nu is de rust weergekeerd. Deze zomer is het gebied weer van de bewoners zelf. ,,Het verleden is het verleden. We willen vooruit."