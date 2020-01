Advies: werk samen met Regio Zwolle, fusie gemeenten Noord-Veluwe lijkt daarmee van de baan

Veluwse gemeenten faliekant tegen legaal wonen in vakantie­huis­jes

30 januari De elf Veluwse gemeenten zijn faliekant tegen het legaliseren van permanent wonen in een recreatiewoning. Regeringspartijen VVD en D66 denken dat dat een oplossing is voor de druk op de woningmarkt. Volgens de gemeenten is het helemaal geen oplossing, maar juist een manier om problemen te verergeren.