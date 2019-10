Adviesbureau gemeenteraad: stikstof kan vergunning eendenslachter Tomassen Ermelo nog dwars zitten

Nieuw bezoekers­cen­trum voor A.Vogel Tuinen bij 't Harde

8 oktober De A. Vogel tuinen tussen 't Harde en Elburg krijgt een nieuw bezoekerscentrum. Dat is nodig om de bewoners van de zorgboerderij - die uitbreidt - op hetzelfde erf meer rust te geven. De verwachting is dat het gebouw aan de Eperweg in het voorjaar van 2021 klaar is.