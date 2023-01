Afgebroken windmolen zou bijna worden weggehaald: ‘Dit jaar wordt het hele park vernieuwd’

met video Tientallen incidenten in de nieuwjaars­nacht, brandweer: ‘Druk maar beheers­baar’

De brandweer in IJsselland is tussen middernacht en 8 uur vanochtend 71 opgeroepen. In dezelfde tijd ging Flevoland 60 keer op een melding af. Noord- en Oost Gelderland spant de kroon met 102 meldingen. Opvallend is dat in al deze regio's er geen sprake is geweest van geweld of agressie richting brandweerlieden.

