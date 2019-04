Afsluitingen toeritten A28 bij wegwerk gewijzigd

Ajax-tompoucen gewild in Heerde; binnen paar uur al uitver­kocht

14:15 Of de halve finale van de Champions League, met de Nederlandse voetbalclub Ajax, ook een beetje leeft in het nuchtere Epe en Heerde? Absoluut! Banketbakkerij Kamphorst heeft deze dinsdag ruim duizend speciaal gemaakte Ajax-tompoucen verkocht in de dorpen: ,,Het is een gekkenhuis.’’