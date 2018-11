Afvalstoffenheffing in Putten dubbel zo duur

Inwoners van Putten gaan in 2019 meer betalen voor het ophalen van huisvuil. De afvalstoffenheffing verhoogt met 39 euro per adres, terwijl vuilniszakken voor restafval 10 cent duurder worden.

De afvalbelasting wordt in Putten meer dan twee keer zo hoog als in de afgelopen jaren. De gemeente Putten zegt dat het niet gaat om forse stijging van het tarief, maar om een korting die komt te vervallen. In 2016, 2017 en 2018 kregen huishoudens in Putten een korting op de reinigingsheffing van 37,50 euro omdat de reserves die de gemeente Putten had aangelegd voor afval inzamelen te hoog waren geworden. Inmiddels zijn de reserves geslonken. De korting komt daarom vanaf 2019 te vervallen. Daarnaast verhoogt het tarief met een extra anderhalve euro. Een huishouden in Putten betaalt volgend jaar 76,50 euro reinigingsrechten en daar bovenop komen nog de kosten voor vuilniszakken.

Prijsstijging

Om het scheiden van huisvuil te bevorderen wordt de blauwe vuilniszak voor restafval tien cent duurder gemaakt, de prijs gaat van 1,20 euro naar 1,30 euro. De prijzen van vuilniszakken voor ander afval, zoals gft en plastic, blijven gelijk. Het tarief van de afvalstoffenheffing in Putten is, ondanks de stijging, nog relatief laag bij vergeleken veel andere gemeenten in Nederland en in de regio.

Rioolbelasting is wel heel duur in Putten. De eigenaar van een huis dat tot 250 kubieke meter afvalwater door het rioolstelsel afvoert, betaalt in 2019 232,80 euro, huizen die tussen 250 en 500 kubieke meter afvalwater afvoeren krijgen daar nog eens 91,80 euro bovenop. Putten is hiermee een van de duurste gemeenten in Nederland.

OZB