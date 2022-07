Agenten die asielzoeker neerschoten in Harderwijk gaan vrijuit: ‘Ze handelden uit noodweer’

De man, een bewoner van het azc in Harderwijk, was met stenen aan het gooien op het terrein van het AZC. Eerder die dag was de politie al voor hem uitgerukt omdat hij een mes bij zich had.

Lees ook Play PREMIUM Politie schiet gericht bij dreiging op azc Harderwijk, bewoner die al eerder stampij maakte gewond aan been

Toen de politie op het terrein aankwam, stond de man met een mes te zwaaien en met stenen naar de politieauto te gooien. De dienstdoende agenten sommeerden hem meerdere malen om het mes te laten vallen.

Taser en waarschuwingsschot

Toen hij niet wilde luisteren, gebruikten de agenten een taser en losten zij een waarschuwingsschot. Toen ook dat niet hielp, schoten ze allebei op de benen van de man. De asielzoeker werd daarop geraakt in een been en in een voet.

Het azc is in 2016 gevestigd op het voormalige kazerneterrein Noord-Kranenburg in Harderwijk, waarin tijdelijk maximaal achthonderd asielzoekers kunnen worden opgevangen. De man had volgens azc-locatiemanager Thami Zabda eerder ook al voor problemen gezorgd.

Zabda voegde eraan toe dat medewerkers en bewoners, onder wie ‘alleengaande minderjarigen’, erg geschrokken waren.

Noodweer

Zoals gebruikelijk heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan na een incident waarbij gebruik is gemaakt van een dienstwapen. In de zaak rond het azc in Harderwijk is gekeken of de agenten zich konden beroepen op noodweer. Daarvoor is het noodzakelijk dat er sprake was van een acute dreiging tegenover de agenten of andere aanwezigen.

Ook werd gekeken of de agenten zich eventueel konden en moesten onttrekken aan de aanval, of dat een andere ingreep dan gericht schieten met het dienstwapen had volstaan.

OM

Het OM is van mening dat aan alle voorwaarden voor een beroep op noodweer is voldaan. ‘Er was sprake van een dreigende situatie omdat de man met het mes de politieagenten op korte afstand was genaderd. De inzet van de taser en het waarschuwingsschot hadden geen effect op de man. Om het gevaar voor de politieagenten en de omstanders te keren, was het gericht schieten op de benen van de man een passende ingreep’, schrijft het OM in een reactie.

De betrokken agenten zijn op de hoogte gesteld van de uitkomst van het Rijksrechercheonderzoek en de beslissing van het OM.